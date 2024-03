Von der Dessauer Brücke setzte sich am Mittwochnachmittag knapp ein Dutzend Demonstranten in Bewegung in Richtung Zentrum. Der nachfolgende Verkehr wurde ausgebremst. Autofahrer äußerten wüste Beschimpfungen.

Mit Video: Wütende Autofahrer in Halle - Letzte Generation stören erneut Verkehr

Halle (Saale)/MZ - Bevor sich ein knappes Dutzend Demonstranten in Bewegung setzte, sprach ein Demonstrant noch von seinem Traum.

„Ich träume von einer Welt, in der Bäume mehr zählen als Tiefgaragen und Beton“, sagte er. Danach formulierte er Forderungen an die Politik: „Stoppt fossile Subventionen.“ Zudem forderte er von der Politik das Hinwirken auf die Klimaneutralität in Deutschland bis zum Jahr 2030 und erklärte: „Werdet endlich eurer Verantwortung gerecht.“

Klimaprotest: Im Schleichtempo durch Halle: Letzte Generation stören den Verkehr entlang der Paracelsusstraße. (Kamera: Denny Kleindienst, Schnitt: Anna Lena Giesert)

Anschließend kündigte er an, man werde gleich den Protestmarsch „langsam, sehr langsam“ vollziehen. Kurz nach 16 Uhr setzten die Demonstranten sich dann von der Dessauer Brücke aus in Bewegung - über die Paracelsusstraße in Richtung Zentrum. Ziel war der Hügel hinter der Oper, wo kürzlich Bäume für einen Hotelneubau gefällt wurden.

Der Verkehr in Richtung Zentrum staute sich hinter dem Protestmarsch. Manche Autofahrer richteten wüste Beschimpfungen an die Demonstranten.