Halle/MZ. - Als Klaus und Thomas Dockhorn ihre noch immer bemerkenswert athletischen Körper aus dem Becken der Robert-Koch-Schwimmhalle stemmen, um in die Badeschlappen zu schlüpfen, prustet Klaus los. „Wir haben die gleichen Latschen, er zieht jedes mal meine an“, sagt der 70-Jährige. Sein fast elf Jahre jüngerer Bruder Thomas dreht, schon in den falschen Latschen steckend, um. „Stimmt“, sagt er und schmunzelt.

Es ist nicht nur die Fußbekleidung, die die Dockhorn-Brüder teilen. Das Schwimmen ist ihre große Leidenschaft, der beide bei den „Masters“ der SV Halle Saalehaie sehr erfolgreich nachgehen.

Großer Bruder als Vorbild

Im Masters-Schwimmen, auch Seniorenschwimmsport genannt, treten Wettkämpfer im Alter ab 25 Jahren national wie international gegeneinander an. Somit bietet diese Klasse vor allem ehemaligen Leistungsschwimmern die Möglichkeit, dem Wettkampfsport auch nach der Karriere bis ins hohe Alter hinein nachzugehen.

Thomas Dockhorn ist der jüngste von vier Brüdern, die in ihrer Jugend allesamt schwammen. Er ging in jungen Jahren auf die Sportschule, schwamm in der Junioren-Nationalmannschaft.

Das größte Vorbild war für ihn immer sein ältester Bruder Klaus. „Ich habe damals zu ihm aufgeschaut“, erinnert sich der 60-Jährige, für den im Leistungsbereich aber nach der zehnten Klasse Schluss war: „So erfolgreich wie Klaus war ich nie“, sagt er.

Olympia-Teilnehmer 1972

Klaus Dockhorn gewann zwei DDR-Meisterschaften im Freistil, qualifizierte sich 1972 sogar für die Olympischen Spiele in München. Er erlebte damals hautnah mit, wie Mark Spitz tagsüber allen davonschwamm und es abends in der Disco krachen ließ. Im Folgejahr nahm er auch an den ersten Schwimm-WM überhaupt in Belgrad teil. Mit Anfang 20 endete seine Karriere aber früh und in der Folge wollte er lange Zeit nichts mehr vom Schwimmen wissen.

„Ich habe geraucht wie ein Stadtsoldat und war zwischenzeitlich dick und rund. 45 Jahre lang habe ich nichts gemacht, dann kam er“, erzählt Klaus und zeigt dabei auf Bruder Thomas. Denn der war in der Zwischenzeit ein erfolgreicher Masters-Schwimmer geworden, der in etlichen Altersklassen Rekorde aufstellte und Meisterschaften gewann. Weil den Saalehaien, so heißen die Schwimmer des SV Halle, bei einem Wettkampf in Hannover 2018 ein Staffelschwimmer fehlte, reaktivierte Thomas spontan seinen Bruder. „Wir brauchten unbedingt einen Freistilschwimmer, da war Klaus auch ohne Training naheliegend.“

Weltrekord bei den Masters

Mit der Staffel holte Klaus Dockhorn prompt Gold, der Ehrgeiz war damit wieder geweckt. „Wenn du Leistungssportler warst, dann fixt dich sowas an“, erklärt der einstige Weltklasse-Athlet, der sich in der Folge Stück für Stück ins Becken zurückarbeitete. Er speckte viele Kilos ab und nahm wieder regelmäßig an Wettkämpfen teil.

Seinen größten Erfolg im Masters-Bereich feierte Klaus Dockhorn Ende Februar bei der WM in Doha, neben Silber und Bronze holte er über 100 Meter Schmetterling Gold in seiner Altersklasse: „Das war mein Ziel nach Silber im Vorjahr, aber mein Bruder hat das dann ja nochmal getoppt“, sagt er und spielt auf dessen Weltrekord über die 50 Meter Rücken an, den er keine zwei Wochen nach Klaus Dockhorns WM-Gold aufstellte. „Ich musste mir ja was einfallen lassen, um ihn zu überbieten“, scherzt Thomas. „Mir ist die Kinnlade runtergefallen“, erinnert sich der ältere Bruder Klaus, der sich mit freute: „Grundsätzlich feiern wir unsere Erfolge zusammen. Klar stachelt das einen an, den anderen zu überbieten, das ganze Leben ist ein Wettkampf. Aber es ist bei uns immer ein Miteinander.“

„Man bedient das Ego“

Dabei macht das gegenseitige Kräftemessen für Klaus Dockhorn den Schwimmsport ebenso aus, wie das Überwinden der eigenen Grenzen. „Man möchte immer besser werden, durch die Erfolge bedient man das Ego, auch wenn das keiner zugibt. Und der Schmerz, das Gefühl des Muskelkaters, den ganzen Körper zu spüren, das ist es, was den Sport ausmacht.“ Sein Bruder gibt ihm Recht, sagt aber auch: „Der Spaß darf nicht zu kurz kommen. In unserem Alter treibt uns nicht nur der Leistungssport an, sondern auch das gemeinschaftliche Erlebnis bei Wettkämpfen.“

Bei all dem Ehrgeiz bleibt eigentlich nur noch eine Frage: Wer von beiden ist denn nun der bessere Schwimmer? „Natürlich Thomas! Ein Weltrekord ist die absolute Spitze, da komm ich mit meinem Weltmeistertitel nicht ran“, sagt Klaus Dockhorn. Sein Bruder Thomas entgegnet nur ein bescheidenes „Nein, Nein“.