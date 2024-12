Vom Online-Shop „Meine Stoffkiste“ zum Laden in der Innenstadt: Was Martina Grätz in ihrem neuen Geschäft anbietet.

In ihrem Stoff- und Wollgeschäft in der Brüderstraße verkauft Martina Grätz bunte Stoffe, Schnittmuster und Kurzwaren.

Halle (Saale)/MZ. - Bunt bedruckte Stoffe, Wollknäuel in vielen Farben, Knöpfe und Kurzwaren: Das bietet Martina Grätz in ihrem neuen Laden in der halleschen Innenstadt an. Am 1. Dezember hat sie ihr Geschäft „Meine Stoffkiste“ in der Brüderstraße eröffnet. Ihre Leidenschaft fürs Nähen entdeckte Grätz vor 16 Jahren, als sie für ihre Tochter Stoffpuppen und Kleidung nähte. Mittlerweile hat sie vier Kinder und sich nun einen Wunsch erfüllt, den sie schon lange hatte: Einen eigenen Stoffladen.