In der Stadt Halle leben viele Kinder in Armut. Es werden Lösungsansätze diskutiert, die unter anderem einen möglichen Ausbau von Kita- und Krippenplätzen vorsieht.

Halle (Saale)/MZ - In sechs halleschen Stadtteilen liegt die Quote der Kinder unter 15 Jahren, die in einen SGB II-Bezug haben, über 25 Prozent. Weil die Eltern beziehungsweise ein Elternteil Sozialhilfe bekommen, gelten diese Kinder als arm. In Neustadt ist es sogar mehr als jedes zweite Kind.