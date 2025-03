Zinngießen, Keramik bemalen und Glaskunst bestaunen: Am letzten Märzwochenende lädt die Keramikscheune in Spickendorf erstmalig wieder zu einer Veranstaltung ein.

Keramikscheune in Spickendorf bietet erstmalig wieder Wochenendveranstaltung an

Spickendorf/MZ. - Einen Monat ist es her, seit die Keramikscheune in Spickendorf unter neuem Namen eröffnet hat. Sascha Schilling hat mit seiner Firma „Unique by Schilling“ den Traum zur Selbstständigkeit verwirklicht und gleichzeitig die Scheune am Leben erhalten – mit Erfolg.