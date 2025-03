In Halle kam es am Sonntag zu einem Kellerbrand. Die Feuerwehr musste in die Dorflage nach Büschdorf ausrücken. Ein Bewohner erlitt schwere Verletzungen.

Halle (Saale)/MZ - Ein schwerer Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in der Dorflage in Halle-Büschdorf hat am Sonntagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Eine Person wurde dabei schwer verletzt und musste nach Angaben eines Polizeisprechers in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften in Halle-Büschdorf im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum Sachschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) mit Einsatzkräften der Feuerwache Büschdorf und der Südwache. Unterstützt wurden die Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Halle-Büschdorf.