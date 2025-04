Neues Simulationslabor der Universitätsmedizin Keine schwere Geburt: Wie künftige Hebammen in Halle für ihren Job üben

An der Universitätsmedizin Halle gibt es ein neues Simulationslabor für die Ausbildung von Hebammen. Das ist in den ostdeutschen Bundesländern in dieser Form einmalig. Wie dort mit täuschend echt aussehenden Puppen geübt wird.