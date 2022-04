Keine Rückmeldung von den Behörden: Kurde zermürbt langes Warten

Halle (Saale)/MZ - In den Regalen stapeln sich gebrauchte Computer, Lautsprecher und Drucker. In dem kleinen Eckgeschäft in der Merseburger Straße repariert und verkauft Othman Saeed die Geräte. Aber auch alte Fahrräder, Felgen und Zubehör bietet er seinen Kunden an. Den Laden betreibt er seit 13 Jahren, vorher hatte er ein anderes Geschäft. Der gebürtige Nordiraker und Kurde lebt seit über 24 Jahren in Halle. Doch bis heute hat er keine deutsche Staatsbürgerschaft.