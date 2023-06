Mehrere Jahrhunderte dominierte das Alte Rathaus den Markt in Halle - bis Bomben es zerstörten. Seitdem existiert es nur in Erinnerungen. Im Sommer wird das anders.

Halle (Saale)/MZ - Für rund 700 Jahre war das Alte Rathaus auf dem Markt in Halle der Sitz der Stadtverwaltung. Ende des Zweiten Weltkriegs wurde es bei einem Bombenangriff so schwer beschädigt, dass bis 1950 alle Gebäudeteile abgerissen wurden. Seit 2001 kämpft ein Verein darum, dass das Alte Rathaus nicht in Vergessenheit gerät. In diesem Sommer könnte es zurückkehren ...