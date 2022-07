Karambolage am Wasserturm in Halle gibt Rätsel auf

Halle (Saale) - Ein Unfall auf der Paracelsusstraße in Halle hat die Polizei am Sonntag vor einige Rätsel gestellt. Gegen 12.30 Uhr war ein Kombi kurz vor der Brücke über die Berliner Straße - in der Nähe des Wasserturms - mit einem Sattelschlepper kollidiert. Wie es zu der Karambolage kommen konnte, war zunächst unklar. Der Fahrer des Pkw jedenfalls schien kein Interesse daran zu haben, auf die Polizei zu warten. Er stellte den Wagen an der Brücke in Fahrtrichtung Hauptbahnhof auf der rechten Fahrspur vor einem Laternenmasten ab. Ob er den Mast rammte, ist nicht bekannt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<