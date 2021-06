Fahrerflucht: Polizeieinsatz nach Unfall auf Paracelsusstraße in Halle

In Halle ist es am Sonntag zu einem Unfall auf der Paracelsusstraße gekommen.

Halle (Saale) - In Halle läuft derzeit nach einem Unfall in der Paracelsusstraße ein größerer Einsatz der Polizei. Hinter dem Wasserturm bei der Auffahrt zur Brücke war ein Auto gegen einen Masten gefahren. Am Steuer saß offenbar ein junger Mann. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Leihwagen handeln.

Nach dem Unfall auf der Paracelsusstraße in Halle kurz vor der Brücke am Halle Cube in Richtung Hauptbahnhof liegen erste Erkenntnisse zu dem Vorfall vor. Demnach war ein Pkw gegen 12.30 Uhr mit einem Sattelschlepper kollidiert. Der Fahrer des Autos stellte den Wagen daraufhin direkt vor einem Mast ab und flüchtete zu Fuß. Die Polizei setzte einen Spürhund ein, der die Fährte bis zur Straßenbahnhaltestelle Steintor verfolgen konnte. Möglicherweise ist der Gesuchte dort in eine Straßenbahn eingestiegen. Bei dem jungen Mann, der vor Ort von der Polizei befragt wurde, könnte es sich um einen Mitfahrer handeln. (mz)