Karamba Diaby kommt zum Plausch über den Gartenzaun vorbei

Der hallesche Bundestagsabgeordnete war im Zuge seiner Sommertour auf vertrautem Terrain unterwegs - nämlich im Kleingartenverein in Osmünde.

Karamba Diaby nutzte den Rundgang durch die Kleingartenanlage in Osmünde, um mit Pächtern ins Gespräch zu kommen.

Halle (Saale)/Kabelsketal/MZ - Es könnte mal wieder regnen. Dieser Satz fällt eigentlich bei jeder Begegnung, die sich am Samstagvormittag an den Hecken und Gartenzäunen der Kleingartensparte Frohe Zukunft in Osmünde ergibt. Der hallesche Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby (SPD) durchstreift die Anlage gemeinsam mit der Vereinsvorsitzenden Byrgit Werner und Schatzmeisterin Eva Schulze.