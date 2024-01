Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Halles kaputte Straßen werden immer gefährlicher. In der Liebenauer Straße verursachte jetzt ein Autofahrer einen Unfall, weil er einem der zahlreichen Schlaglöcher ausweichen musste. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und ramponierte zwei parkende Pkw. Die Schäden an den Fahrzeugen waren so groß, dass sie abgeschleppt werden mussten. Freitag meldete sich dann ein Autofahrer aus der Trothaer Straße bei der MZ und warnte vor tiefen Kratern in der Fahrbahn. „Das war im vergangenen Jahr schon so schlimm. Da ist mir eine Feder im Stoßdämpfer gebrochen.“ Dramatisch ist es auch in der Turmstraße. Dort hat die Stadt auf wenigen Metern zehn (!) schlimme Löcher mit grüner Farbe als Warnung markieren lassen.