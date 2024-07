Kaffeeschuppen, Lujah und Co.: Trübe Stimmung bei den Wirten

Gastronomie in Halle

Sascha Kluge im Kaffeeschuppen: Eines der ältesten Szenelokale in Halle durchläuft aktuell ein vorläufiges Insolvenzverfahren.

Halle (Saale)/MZ - In der Kleinen Ulrichstraße ist am Montagmittag nicht allzu viel los. Zwar haben sich in den Außenbereichen der Lokale Gäste niedergelassen, doch es gibt noch reichlich freie Plätze, auch vor dem Kaffeeschuppen.