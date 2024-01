Robert Bily ist in Halle aufgewachsen, spielt seit seinem fünften Lebensjahr Klavier und räumt bei internationalen Wettbewerben bedeutende Preise ab.

Preisträger bei Klavier-Wettbewerb in New York

Halle (Saale)/MZ. - Vor zwei Tagen war er noch in New York, nun ist Robert Bily zurück von einer langen Reise. Im Gepäck hat der gebürtige Tscheche, der in Halle aufgewachsen ist, einen der bedeutendsten Preise, die ein Pianist erringen kann: den Alexis Gregory Vendome Piano Prize 2024.