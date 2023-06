Im Rahmen eines Jugendaustausches waren Ukrainerinnen in Halle. Ihre Erfahrungen mit dem Krieg haben sie künstlerisch umgesetzt.

Junge Ukrainerinnen haben in Halle von ihren Erfahrungen erzählt

Halle (Halle)/MZ - „Heute Abend haben wir mutige und kluge Ukrainerinnen unter uns, die sich aufgemacht haben, um uns von ihren Erfahrungen zu erzählen. Um ihre Geschichten zu teilen“, sagt Christin Ludwig, geschäftsführende Koordinatorin für den Bereich internationale Zusammenarbeit vom Friedenskreis Halle, als sie die Veranstaltung eröffnet. In den vergangenen Tagen habe es einen intensiven Austausch gegeben. „Daraus sind die künstlerischen Arbeiten hier entstanden.“ Zehn Tage waren die jungen Frauen in Halle. Einen davon haben sie sich ganz der Kunst gewidmet. Denn „Kunst ist eine Methode, die eigenen Gefühle auszudrücken“, so Ludwig.