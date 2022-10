Jugendlicher trägt Schlagstock, Elektroschocker und Klappmesser bei sich

Die Polizei hat am Samstag eine Jugendgruppe auf der Skaterbahn an der Hallorenstraße kontrolliert. Ein Zeuge hatte die Beamten auf die Gruppe aufmerksam gemacht.

Halle/MZ/TGO - Ein Zeuge hat am Samstag gegen 14 Uhr beobachtet, wie in der Nähe der Skaterbahn an der Hallorenstraße ein Jugendlicher in einer Gruppe mit einem waffenähnlichen Gegenstand prahlte und diesen anschließend wieder einsteckte.

Laut Polizeiangaben kontrollierten Beamte die sechsköpfige Gruppierung kurz darauf. Ein aufgefundener Teleskopschlagstock, ein Elektroschocker und ein Klappmesser konnten einem 16-Jährigen aus der Gruppe zugeordnet und sichergestellt werden. Eine Waffe wurde nicht gefunden.