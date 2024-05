Nächtlicher Treff am „Bebel“ in Halle Treffpunkt August-Bebel-Platz in Halle: Warum es Jugendliche zum "Bebel" zieht

Sobald die Temperaturen steigen, ist der August-Bebel-Platz in Halle Treffpunkt junger Leute. Anwohner sind genervt, die Jugendlichen sehen dagegen kaum Alternativ-Orte. Was jetzt neu am Platz ist.