Ist die Normalität in den Schulalltag in Halle zurückgekehrt?

Mit dem nun endenden Schuljahr kehrte der Regelbetrieb zurück. Doch einen Schulalltag wie vor der Pandemie gab es noch nicht - er scheint auch nicht in Sicht zu sein.

Halle (Saale)/MZ - Es sollte einer der Höhepunkte am Elisabeth-Gymnasium zum Schuljahresende sein. Doch die Premiere von „Tod auf dem Nil“ zu Beginn dieser Woche, gespielt vom Medien-Kunst-Theater-Kurs, musste abgesagt werden. Sowohl der Hauptdarsteller als auch ein wichtiger Nebendarsteller haben sich mit Corona infiziert, wie Schulleiter Hans-Michael Mingenbach sagt. Und es gab in diesem Jahr schon zahlreiche coronabedingte Ausfälle an seiner Schule.