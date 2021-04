Inzidenzwert unter 200 - zunehmend Jüngere mit Virus infiziert

Halle (Saale) - Die Stadt Halle hat am Mittwoch 91 Neuinfektionen zu vermelden.Die Stadt Halle hat am Mittwoch 91 Neuinfektionen zu vermelden. Dabei steigen die Infektionszahlen bei den jüngeren Altersgruppen an. So wurden die meisten Infektionen (28) in der Altersgruppe zwischen 30 bis 49 Jahren sowie in der der Gruppe der 50- bis 60-Jährigen (22) gemeldet. Hingegen konnten in der bisherigen Risikogruppe der über 70-Jährigen lediglich fünf Infizierte festgestellt werden. Weiterhin sind mit 61 Prozent die meisten Ansteckungen auf das private sowie mit 14 Porzent auf das berufliche Umfeld zurückzuführen.

Außerdem gibt es drei weitere Todesfälle zu beklagen. Wie die Verwaltung mitteilte, sind zwei Frauen im Alter von 70 und 60 Jahren mit einer Corona-Infektion gestorben. Ein 72-jähriger Mann starb an einer Corona-Infektion. Damit erhöht sich die Todeszahl in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 325.

Weniger Patienten in Kliniken

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist erneut leicht gesunken und liegt bei 186,85. Aktuell gibt es 1.054 infizierte Personen in der Stadt. Derzeit werden unverändert 120 Menschen in Krankenhaus behandelt, davon 81 Hallenser. Auf den Intensivstationen werden 34 Personen versorgt. Die Ampel der Kliniken steht weiterhin auf Gelb-Rot.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 10.381 infizierte Personen, davon sind 9.002 wieder genesen. Bislang sind 70.210 Personen immunisiert, wobei 61.916 mit der ersten Dosis und 16.348 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)