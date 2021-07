Inzidenzwert leicht gestiegen: Knapp 46 Prozent der Hallenser vollständig geimpft

Halle (Saale)/MZ/dsk - In Halle pendelt die Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter auf niedrigem Niveau. Am Samstag meldete das Gesundheitsamt der Stadt zwei weitere positive Nachweise und eine Inzidenz von 2,51 (plus 0,42 im Vergleich zum Freitag).

Wie die Stadt mitteilte, wurden bei Kontrollen am Freitag keine Verstöße festgestellt. Allerdings waren bekannte Treffpunkte wie die Stephanuskirche, der Johannesplatz und Reichardts Garten stark vermüllt.

Die Impfungen gegen den Corona-Erreger gehen indes weiter. Am Freitag wurden 2.495 Spritzen verabreicht. Damit haben 58,9 Prozent der Einwohner eine erste Impfung erhalten. 45,9 Prozent besitzen einen vollständigen Schutz.