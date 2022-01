Inzidenz in Halle knackt die 1.000-Marke

Schulen sollen so lange wie möglich geöffnet bleiben, heißt es in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/MZ - In Halle hat die Corona-Inzidenz die nächste Rekordmarke geknackt. Am Freitag lag der Wert laut Stadt bei 1.010,89 Fällen - 33,93 höher als Freitag. Das Gesundheitsamt informierte zudem über drei weitere Personen, die an der Viruserkrankung verstorben sind. 407 Neuinfektionen wurden bekannt.

Unterdessen weist die Stadt darauf hin, dass das Bildungsministerium Sachsen-Anhalts von der Landesregierung ermächtigt wurde, Vorgaben zur Notbetreuung für Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertageseinrichtungen, Horte oder Schulen zu regeln, sollten Schließungen bei weiter steigendem Infektionsgeschehen notwendig werden. Eine Notbetreuung soll gewährleistet bleiben. Von den 407 Neuinfektionen am Freitag entfielen 152 auf Minderjährige.