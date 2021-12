Inzidenz in der Stadt steigt weiter an

Seit Wochenbeginn ist das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße wieder geöffnet, nicht aber am Wochenende.

Halle/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle steigt weiter. Am Freitag lag sie laut Auskunft der Verwaltung bei 731,46 Fällen je 100.000 Einwohner, das sind 16,76 mehr als am Vortag. Zudem wurden 350 Neunifektionen gemeldet, 40 mehr als in der Vorwoche.

Die Patientenzahl in den städtischen Kliniken ist erneut gestiegen auf 116 Betroffene. Allerdings liegt die Zahl der Intensivbehandlung gleichbleibend bei 35 Patienten. Die Krankenhausampel steht auf gelb.

Unter den Neuinfizierten sind 123 und damit die meisten Betroffenen jünger als 18 Jahre. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen haben sich 113 Menschen infiziert. Diese Altersgruppe ist am zweithäufigsten betroffen. In der Altergruppe dazwischen - 19 bis 29 Jahre - gab es lediglich 37 Neuinfektionen.

Wie die Stadt zudem erklärt, wurden am Donnerstag 4.157 Personen in Halle geimpft. Darunter waren 3.352 Booster-Impfungen. An diesem Samstag, 4. Dezember, wird am Klinikum Bergmannstrost von 14 bis 16 Uhr ohne Termin geimpft. Am Montag werden die nächsten Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung im Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße durchgeführt, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr.