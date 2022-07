Inzidenz in der Stadt Halle ist leicht gesunken

Die Fieberambulanz in der Magdeburger Straße ist geschlossen. Das bedauert auch die Stadtverwaltung.

Halle (Saale)/MZ - Aufgrund einer technischen Störung ist es in der vergangenen Woche zu Übermittlungsfehlern beim Online-Formular der Corona-Selbstauskunft gekommen. Das teilte die Stadt Halle nun mit und bittet alle Personen, die im Zeitraum von Mittwoch, 6. Juli, 15.52 Uhr, bis Donnerstag, 7. Juli, 15.27 Uhr, die Selbstauskunft genutzt haben, ihre Daten noch einmal zu übermitteln. Die Stadt entschuldigt sich für die technische Störung.

Derweil ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Halle laut Angaben der Stadt in der zurückliegenden Woche leicht gesunken. Vom 2. bis 8. Juli wurden 1.372 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Freitag im Vergleich zur Vorwoche von 709,26 auf 574,78 Fälle. Halles Amtsärztin Christine Gröger sagt: „Aufgrund der Schließung der Fieberambulanz Ende Juni hatten wir einen Rückgang der Zahlen erwartet.“ Sie fügt hinzu: „Der Rückgang ist allerdings geringer ausgefallen, alswir vermutet hatten. Wir müssen aktuell zudem von einer hohen Dunkelziffer von Infektionen ausgehen.“

In den halleschen Kliniken wurden zu Beginn des Wochenendes 67 positiv getestete Personen behandelt - und damit 29 Personen mehr als am Freitag der Vorwoche. Darunter waren zehn intensivmedizinische Behandlungen - sieben mehr als in der Woche davor.