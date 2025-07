„Rock an der Halde“ 2025 Inklusions-Festival im Saalekreis feiert großes Jubiläum am 22.08.2025

„Rock an der Halde“ feiert 25 Jahre inklusives Musikfestival in Halle – mit einem einzigartigen Line-up von Blues bis Rock. Was macht dieses Event so besonders und wie gelingt es, Barrieren zu überwinden.