Am Mittwochabend kam es in der Richard-Paulick-Straße an der Haltestelle „Kastanienallee“ zu einem Vorfall. Ein Busfahrer wurde verprügelt.

In Haltestelle uriniert: Busfahrer in Halle-Neustadt attackiert

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochabend kam es gegen 22.15 Uhr in der Richard-Paulick-Straße an der Bushaltestelle „Kastanienallee“ zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers der Linie 40. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verließ ein Busfahrer das Fahrzeug, als er Personen bemerkte, die an der Haltestelle urinierten.

Noch bevor er sie darauf ansprechen konnte, schlugen die zwei unbekannten Männer auf ihn ein. Anschließend flüchteten Beide. Der Busfahrer wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzungen aufgenommen. Auch ein Fährtenhund kam bei der Suche nach den Tätern zum Einsatz.