In Halles Umgebung helfen Schafe bei der Rettung der Artenvielfalt

Halle (Saale)/MZ - Das Problem mit nährstoffarmen Trockenrasenflächen ist: Würde man sie einfach sich selbst überlassen, würde dort schnell Gehölz wuchern. Auf vielen Magerrasenflächen in der Umgebung von Halle aber haben seltene Pflanzen überlebt. So dass Sebastian Voigt sagt: „Die Umgebung von Halle hat in Sachen Artenvielfalt eine ganze Menge zu bieten.“