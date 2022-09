In Halles Hallenbädern wird das Schwimmen teurer

Halle (Saale)/MZ - Die Bäder GmbH in halle will ab 1. Januar die Preise für die Nutzung der Schwimmbäder erhöhen. Damit reagiere man auf gestiegene Kosten durch die Inflation aber auch die Energiekrise. Wie das Tochterunternehmen der Stadtwerke am Freitag mitteilte, kostet beispielsweise ein Einzelticket für eine Stunde in der Schwimmhalle Neustadt statt 3,20 künftig 3,90 Euro (ermäßigt statt 2,10 künftig 2,50 Euro). In der Schwimmhalle Saline und im Stadtbad wird das Einzelticket von 2,20 auf drei Euro erhöht.

Auch die Die Preise in den Freibädern Saline und Nordbad werden in der nächsten Saison (für das Tagesticket) von 3,70 auf 4,30 Euro angehoben. Die Familientageskarte werde man hingegen lediglich moderat anpassen, heißt es. Sie steigt um einen Euro und kostet statt 8,50 künftig 9,50 Euro. Zudem müssen die Preise für das Vereins- und Schulschwimmen angepasst werden.