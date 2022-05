In Halles Bierkanzlei braut sich was zusammen

In Tanks und Kesseln der hauseigenen Brauerei am Moritzburgring reifen monatlich rund fünf Hektoliter Gerstensaft.

In der Bierkanzlei wird dank erfolgreicher Crowdfunding-Aktion endlich Bier gebraut. Die „Bierkanzler“ Lukas Röse (l.) und Maximilian Leißring (r.) nehmen Unterstützer Johannes Damarowsky in ihre Mitte.

Halle (Saale)/MZ - Da braut sich was zusammen: In der Bierkanzlei am Moritzburgring hat endlich die langersehnte hauseigene Brauerei ihren Betrieb aufgenommen. „Unsere Crowdfunding-Aktion zur Finanzierung der Anlage ist super gelaufen“, so Lukas Röse, wie Geschäftspartner Maximilian Leißring „Bierkanzler“ aus Leidenschaft. Beide freuen sich über die große Unterstützung von Fans wie beispielsweise Johannes Damarowsky oder Alexander Retzlaff. „Ohne solche Leute wäre unser Vorhaben nicht möglich gewesen“, so Röse, der den beiden Unterstützern daher demnächst die Titel „Wächter über Hopfen und Malz“ beziehungsweise „Ehrenbierkanzler“ verleihen wird.