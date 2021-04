In Extremo verschiebt die für Halle geplanten Konzerte

Die bekannte Mittelalter-Rockband In Extremo hat ihre auf der Peißnitzbühne in Halle geplanten Auftritte im Rahmen des Kultursommers 2021 verschoben. Wie der Veranstalter und die Konzertagentur Mawi Concerts GmbH am Mittwoch mitteilte, folgt die Band der behördlichen Empfehlung, die geplanten Konzerte im August aufgrund des anhaltenden Pandemiegeschehens zu verlegen.

Statt am 28. und 29. Mai 2021 will die Band nun am 27. und 28. August 2021 auf der Freilichtbühne spielen. Die bereits verkauften Karten sollen ihre Gültigkeit für die neuen Termine behalten, so Mawi. Gleiches gelte für die Kombikarten, die für beide Tage gelten. (mz)