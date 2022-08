Impfzentrum Halle zieht in das Saale-Center am Rennbahnring in Neustadt

In das Saale-Center in Neustadt soll das städtische Impfzentrum einziehen.

Halle (Saale)/MZ - Das Impfzentrum der Stadt Halle soll künftig im Saale-Center am Rennbahnring in Neustadt seine Arbeit aufnehmen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, wurde ein entsprechender Mietvertrag mit dem Betreiber des Einkaufsparks unterzeichnet. „Die Suche nach einem Standort für das Impfzentrum war herausfordernd. Wir sind sehr froh, mit dem Saale-Center einen Partner gefunden zu haben, der das Projekt unterstützt“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD).

Der Standort biete laut Geier eine hervorragende Infrastruktur und sei sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch im Individualverkehr gut erreichbar. Das Impfzentrum wird eine Fläche von knapp 850 Quadratmetern im ersten Obergeschoss einnehmen und ist auch barrierefrei nutzbar. Die Betreiber des Saale-Centers haben in Abstimmung mit dem Pandemiestab bereits mit Umbaumaßnahmen begonnen. Im Anschluss erfolgt die technische Ausstattung der Räumlichkeiten. Ein genauer Öffnungstermin ist noch nicht festgelegt.

„Die Aufgabe des Impfzentrum ist es, einen großen Bedarf an Corona-Schutzimpfungen abzudecken“, sagt Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Leiter des Pandemiestabes der Stadt. „Mit einer erhöhten Impfnachfrage ist allerdings erst zu rechnen, sobald der neue Omikron-Impfstoff zugelassen und verfügbar ist.“ Nach aktuellem Stand wird dies nicht vor Ende September der Fall sein. „Der Pandemiestab hat sich deshalb aus Kostengründen entschieden, vom ursprünglichen geplanten Öffnungstermin am 1. September Abstand zu nehmen und das Impfzentrum erst im Oktober an den Start zu schicken“, so Teschner.

Bis zur Eröffnung des Impfzentrums im Saale-Center werden die beiden Unterimpfzentren in der Burgstraße 37 und im Bergmannstrost (Merseburger Straße 165) ihre Impfangebote als Ergänzung zu den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten aufrechterhalten. Die Öffnungszeiten sind unter www.halle.de zu finden.