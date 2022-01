Imbiss in fünfstöckigem Wohnhaus in Halle in Brand geraten

Halle (Saale)/MZ - - Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Montagabend in die Merseburger Straße von Halle ausgerückt. Dort war nach Feierabend ein Imbiss m Erdgeschoss eines fünfstöckigen Wohnhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnungen verhindern. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ging das Feuer vom Herd in dem nach dem Einsatz völlig verrußten und verrauchten Lokal aus. Vor Ort waren Berufsfeuerwehrleute der Südwache sowie die Freiwilligen Wehren Ammendorf und Büschdorf.