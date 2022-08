Im Solarpark in Halle soll der Wildwuchs sprießen

Im Norden von Halle wird inmitten einer Anlage mit Tausenden Photovoltaik-Modulen die Biodiversität gefördert. Das schaute sich nun auch die Bundesumweltministerin an.

Halle (Saale)/MZ - Ein schmaler Grünstreifen verläuft zwischen zwei langen Reihen mit Photovoltaik-Modulen. Schon farblich hebt sich das Grün vom grau-silbernen Einheitston der Module ab. Was genau auf dem Streifen wächst, ist mit weißen Schildchen markiert worden: etwa Wilde Möhre oder Weiße Lichtnelke, Gewöhnlicher Hornklee und Wiesen-Salbei. Dafür interessiert sich auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Die Grünen), die an diesem Freitag die Photovoltaikanlage am nördlichen Stadtrand von Halle besucht.