Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Peißen/MZ - Eine Betontreppe führt in die dritte Etage des neuen Boardinghouses in Peißen. Oben angekommen, fällt der Blick auf ein lichtdurchflutetes Atrium mit Kunstrasen und einigen Stühlen. „Das gibts nur in der Etage“, sagt Thomas Hänsch, zuständig für die Bauprojektentwicklung. Es ist für einen Ausflug an die frische Luft, oder für all jene, die ihrem Laster nachgehen müssen – da in den 54 Zimmern des Gebäudes striktes Rauchverbot gilt. Denn diese, ausgestattet mit allem, was eine funktionsfähige Wohnung braucht, werden von Mietern auf Zeit bewohnt und dann weitergegeben.