Unter den 31 Besten kommen 14 aus Halle und dem Saalekreis. Am Dienstagabend wurden sie unter anderem von Bildungsministerin Eva Feußner geehrt.

Halle/MZ. - Am Dienstagabend war es so weit – die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) hat wieder ihre Besten geehrt. Insgesamt 40 Auszeichnung wurden in der Georg-Friedrich-Händel-Halle vergeben, hinzu kamen etliche Glückwünsche, unter anderem vom IHK-Präsidenten Sascha Gläßer und Bildungsministerin Eva Feußner.