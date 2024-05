Halle/MZ. - Klappe zum 20. Freiwilligentag in Halle! Kulturdezernentin Judith Marquardt und Christine Sattler, Geschäftsführerin der Freiwilligenagentur, haben am Freitagmorgen die zweitägige Aktion eröffnet. Hunderte Ehrenamtliche helfen bei 64 Mitmachaktionen am Freitag und am Samstag in allen Stadtteilen von Halle. „Bei den Aktionen zeigen wir ein solidarisches Miteinander und können gemeinsam Gutes tun. Dann haben Hass und Hetze in der Stadt keinen Platz“, sagte Sattler.

In einigen Projekten gibt es noch freie Plätze, so etwa im Salinemuseum, wo Hochbeete mit Salzpflanzen, sogenannten Halophyten, aufgebaut werden. Das Crumme Eck im Paulusviertel sucht noch Helfer beim Gärtnern; auch am Bebelplatzt soll aufgeräumt werden und Unterstützer fehlen noch. In der Neustadt steht ein Frühjahrsputz am Drachennestspielplatz an.

Kurzentschlossene können sich am Freitag noch im Laden der Freiwilligenagentur in der Leipziger Straße anmelden. Am Samstag gibt es einen Infostand zum Freiwilligentag vor der Ulrichskirche.