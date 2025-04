Nach fast sechs Jahren an der Spitze des Finanzamts Halle wurde Winfried Oberhaus in den Ruhestand verabschiedet. Mit einer emotionalen, humorvollen Feier endete eine Ära – und Werner Schulze übernimmt. Ein Blick auf einen Abschied voller Wertschätzung.

Amtswechsel im Finanzamt: Leitender Regierungsdirektor Winfried Oberhaus (l.) übergibt nach fast sechs Jahren den Staffelstab an Werner Schulze.

Halle (Saale)/MZ. - Dass ein Vorsteherwechsel im Finanzamt einmal Lacher, Applaus und beinahe rührselige Momente hervorruft – wer hätte das gedacht? Am Mittwoch verabschiedete sich Winfried Oberhaus, Leitender Regierungsdirektor und langjähriger Vorsteher des Finanzamts Halle, in den Ruhestand. Sein Nachfolger Werner Schulze wurde im feierlichen Rahmen in sein neues Amt eingeführt.