Hohe Haftstrafen für Mord in Halle-Neustadt - Landgericht hält alle drei Angeklagte für schuldig

Das Urteil in dem Mordprozess ist am Freitag gefallen.

Das Urteil ist gefallen: Wegen der Ermordung einer 52-Jährigen hat das Landgericht Halle am Freitag alle drei Angeklagten schuldig gesprochen.

Halle (Saale)/MZ/ahe - Im Prozess um den Mord an einer 52-jährigen Frau in Halle-Neustadt hat das Landgericht am Freitag hohe Haftstrafen verhängt.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Ehemann, seine damalige Geliebte und ein Komplize im vergangenen Jahr gemeinsam beschlossen haben, die Frau zu töten.

Der Witwer, der bei der Tat selbst nicht dabei war, ist wegen Anstiftung zum Mord zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die beiden anderen Angeklagten sollen wegen Mordes ebenfalls lebenslang ins Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.