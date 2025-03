Die aktuell schlechte Luftqualität in Halle wird für viele zur Belastung. Wie lange bleibt das noch so und wer ist besonders gefährdet?

Hohe Feinstaubwerte - wieso in Halle zur Zeit dicke Luft herrscht

Autos fahren an einer Luftüberwachungsstation in Halle vorbei.

Halle/MZ. - Sportlern, Allergikern, Asthmatikern, aber auch Senioren und Kindern: vielen macht die derzeitige Luftqualität schwer zu schaffen. Häufig hängt diese mit Saharastaub zusammen, doch dieses Mal ist die Hochdruckwetterlage der vergangenen Tage in Deutschland für die Qualität der Luft verantwortlich. Wie das Landesamt für Umweltschutz (LAU) erklärt, ist die Feinstaubkonzentration deutlich erhöht. Vom 8. bis zum 11. März wurde an vier Tagen in Folge der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft überschritten.