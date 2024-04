Verdächtiges Paket am Amtsgericht Halle: Zusammenhang mit Höcke-Prozess?

Vor dem Amtsgericht in Halle ist ein verdächtiges Paket gefunden worden. Am Donnerstagvormittag fand dort der Prozessauftakt gegen Björn Höcke statt.

In Halle ist ein verdächtiges Paket vor dem Amtsgericht in Halle aufgetaucht.

Halle (Saale). - In Halle ist am Donnerstagnachmittag am Amtsgericht in der Thüringer Straße ein verdächtiges Paket gefunden worden.

Bisher ist unklar, was sich in dem Päckchen befindet. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sei die Verhandlung mit Björn Höcke bereits vor einigen Stunden beendet worden. Die Prüfung des Sachverhaltes hier dauert an.

Mitarbeiter dürfen aktuell nicht mehr in das Gerichtsgebäude. Sie werden an der Absperrung abgewiesen. Die Thüringer Straße ist voll gesperrt.

Dieses verdächtige Paket ist vor dem Amtsgericht in Halle gefunden worden. Foto: Marvin Matzulla

Die Thüringer Straße in Halle ist weiträumig abgesperrt. Foto: Marvin Matzulla

Im Amtsgericht Halle fand am Donnerstagvormittag der Prozessauftakt gegen Björn Höcke im Hochsicherheitssaal statt.

Bei einer Wahlkampfrede in Merseburg (Saalekreis) soll er 2021 eine verbotene Parole der nationalsozialistischen Sturmabteilung verwendet haben: „Alles für Deutschland“.