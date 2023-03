Früher wurden Flüsse, Bäche und Gräben in Halle oft abgemäht. Mittlerweile wachsen in vielen von ihnen Schilf und andere Röhrichte. Warum das so gewollt ist – und welche Funktionen die Pflanzen erfüllen.

Halle (Saale)/MZ - Der Diemitzer Graben macht eigentlich nicht viel Aufhebens um sich. Vom Büschdorfer Weg aus fließt das Gewässer in östlicher Richtung und mündet nach rund zweieinhalb Kilometern in die Reide. Doch in den vergangenen Jahren hat sich das Gesicht des Grabens verändert – so wie das vieler anderer Gewässer in der Region. Wurden diese früher mehrmals im Jahr vollständig abgemäht, entwachsen ihnen mittlerweile Schilf und andere Röhrichtpflanzen, teils bis in mehrere Meter Höhe.