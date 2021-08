Hinweise zu interessanten Orten: Trotha sucht Ideen für Stadtschilder

Halle (Saale)/MZ - Mit sogenannten Stadtteilschildern soll vom kommenden Jahr an auf interessante Orte in Trotha aufmerksam gemacht werden. Dazu ist für Dienstag, 31. August, ab 19 Uhr ein Bürgerdialog im Gemeindesaal des Kirchspiels Trotha, Pfarrstraße 5, statt. Dann sind Meinungen gefragt, wie Manuela Reimer, eine der Initiatorinnen, ankündigt: Diskutiert werden solle, an welchen Orten in Trotha Schilder platziert werden.

An dem Vorhaben wird mit Unterstützung des Quartiermanagements, des Projekts „Stabil“ und der Kirchgemeinde bereits gearbeitet. 25 Orte stünden zur Auswahl, berichtet Manuela Reimer. An Ort und Stelle stehen sollen die Schilder demnach zum großen Kirchenfest, das zum 900-jährigen Jubiläum der Ersterwähnung der Trothaer Kirche am 5. Juni 2022 stattfinden soll. Die SBH Südost GmbH mit dem Projekt Stabil wird die Schilder mit Jugendlichen anfertigen. Der Grafikdesigner Ronald Reinicke aus dem Kirchspiel Trotha-Seeben gestaltet zusammenfassend eine Broschüre zu den Schildern.