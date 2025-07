Am Weinbergcampus in Halle soll ein neues modernes Laborgebäude entstehen. Die Verantwortlichen haben große Pläne. In das Projekt werden 70 Millionen Euro investiert.

Millionenprojekt am Weinbergcampus in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Am Weinberg-Campus zwischen Kröllwitz und Heide-Süd soll in den nächsten Jahren ein neues hochmodernes Laborgebäude gebaut werden. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) überreichte dem Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) am Mittwoch einen Förderbescheid in Höhe von 63 Millionen Euro.