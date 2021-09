Herrenloser Koffer am Bahnhof Halle: War es Absicht oder nur Gedankenlosigkeit?

Der leere Koffer am Eingang des Hauptbahnhofs in Halle wird von einem Beamten abtransportiert.

Halle (Saale)/MZ/dsk - War es Absicht oder nur Gedankenlosigkeit? Ein herrenloser Koffer hat am Sonntagnachmittag auf dem Hauptbahnhof für weiträumige Sperrungen am Genscherplatz und einen Einsatz von Bombenentschärfern der Bundespolizei gesorgt. Gegen 14 Uhr war das Gepäckstück aufgefallen - es stand direkt am Haupteingang an einem Müllcontainer. Beamte der Bundespolizei zogen daraufhin ein Flatterband um den Koffer. Als sich kein Besitzer fand, wurden die Sprengstoffexperten der Bundespolizei aus Leipzig alarmiert. Zwischenzeitlich war der Bereich um den Haupteingang dicht, mussten Fahrgäste den Zu- und Ausgang am Ernst-Kamieth-Platz nutzen.

Die Bombenentschärfer stellten dann zunächst ein mobiles Röntgengerät an den Koffer. Nach der Durchleuchtung gaben sie Entwarnung: Das Gepäckstück war leer. „Es ist natürlich gut, dass nichts gefunden wurde. Aber wir dürfen in solchen Fällen kein Risiko eingehen, vor allem nicht an einem Tag wie diesem mit der Bundestagswahl“, sagte eine Bundespolizistin der MZ. Unterdessen hatte der Sprengstoffexperte eine andere Erklärung. „Der Koffer war alt und kaputt. Möglicherweise wollte der Besitzer ihn auch nur entsorgen und hat ihn direkt an den Müllcontainer gestellt.“ Nach etwa einer Stunde konnte die Sperrung am Haupteingang wieder aufgehoben werden.