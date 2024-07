Hepatitis A an Kita in Halle festgestellt

Halle/mz. - Halle/MZ. - An einer Kindertagesstätte in Halle sind zwei Hepatitis-A-Fälle aufgetreten. Nun sollen weitere Infektionen verhindert werden. Der städtische Fachbereich Gesundheit (FB) habe gemeinsam mit der Kita-Leitung Eindämmungsmaßnahmen veranlasst, teilte die Stadt am Montag mit. Die in Halle niedergelassenen Kinderärzte seien bereits über den Ausbruch der Infektionskrankheit informiert worden.

Schutzimpfungen für Kontaktpersonen

„Der Fachbereich (FB) Gesundheit hat 78 Betretungsverbote für Kontaktpersonen (Kinder und Erzieher) ausgesprochen“, heißt es von der Stadt. Bei den Kontaktpersonen handele es sich um Personen, die keine Impfung nachweisen oder den Nachweis einer bereits durchgemachten Hepatitis-A-Erkrankung nicht erbringen konnten. Für diese 78 Kontaktpersonen liefen bereits sogenannte Riegelungsimpfungen, die zur Unterbrechung der Infektionsketten führen sollen.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) dürfen geimpfte Personen bis 14 Tage nach der Riegelungsimpfung nicht in die Gemeinschaftseinrichtung, Ungeimpfte erhalten für 28 Tage ein Betretungsverbot für die Gemeinschaftseinrichtung. „Die Zustellung der Bescheide an die Betroffenen läuft“, teilte die Stadt weiter mit, „eine mündliche Information ist bereits bei Bekanntwerden der Infektionen erfolgt.“

Der FB Gesundheit habe den Infektionszeitraum auf die Zeit vom 7. Juni bis zum 5. Juli festgelegt. „Dank des schnellen Handelns und angesichts der Übertragungswege meist nur durch enge Personenkontakte als fäkal-orale Schmierinfektion ist die Gefahr einer Ausbreitung der Infektion als moderat einzuschätzen“, sagte Amtsärztin Christine Gröger.

Hepatitis A greift Leber an

Die Infektionskrankheit Hepatitis A ist meldepflichtig. Mit dem medizinischen Fachbegriff wird eine Entzündung der Leber bezeichnet. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral durch Kontakt- oder Schmierinfektion, etwa durch enge Personenkontakte oder durch gemeinsam genutzte Sanitäreinrichtungen – ein Grund, warum sich Hepatitis-A-Infektionen häufig in Gemeinschaftseinrichtungen ausbreiten. Eine Infektion ist aber auch durch kontaminierte Lebensmittel, Wasser oder Gebrauchsgegenstände möglich.

Hepatitis A verursacht Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen sowie ein allgemeines Krankheitsgefühl. Möglich sind auch Temperaturerhöhungen, eine Gelbfärbung der Haut sowie dunkler Urin und heller Stuhl.

Die meisten Erkrankten erholen sich binnen zwei bis drei Monaten vollständig. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Impfungen gegen Hepatitis A für gefährdete Personen, dazu zählen Menschen mit vorgeschädigter Leber.