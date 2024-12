Der Heimatverein in Angersdorf will sichtbarer und vor allem jünger werden. Das haben sich die Mitglieder zum Ziel gesetzt. Sie erzählen, wie das klappen soll.

Angersdorf/MZ. - Vor etwa zehn Jahren stand der Heimatverein in Angersdorf kurz vor dem Aus. Nach der Gründung, im Oktober 2009, waren die damaligen Mitglieder fünf Jahre aktiv, bis sie aufgeben wollten. „Wir haben den Verein dann übernommen“, erinnert sich Vorstandsmitglied Siegfried Peter zurück. Mittlerweile ist der Verein stabiler, doch es fehlt an Mitgliedern – vor allem an jungen.