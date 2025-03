Mathias Nobel will den Eingang zu seinem Naturrefugium frischer und moderner gestalten. Wie das geschehen soll und wer mitmachen kann.

Frischekur für Heidebad in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Es ist schon etwas in die Jahre gekommen, befindet zumindest Mathias Nobel. Gemeint ist das riesige Wappen, das unübersehbar am Eingang des Heidebads prangt. Badbetreiber Nobel, der derzeit mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison steckt, sucht nun Ideen für ein neues Wappen.