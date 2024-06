Halle (Saale)/MZ - Mit Blitz, Donner und Starkregen ist am Freitagnachmittag ein kräftiges Gewitter über Halle gezogen. So wurde die Feuerwehr in die Wittekindstraße gerufen, weil das Wasser in das einstige Solebad eindrang. Dort befinden sich neben Wohnungen auch Praxen und ein Kindergarten. Der Feuerwehr gelang es, durch Sperren das Wasser abzulenken.

Unterdessen wurden der Polizei aus dem gesamten Stadtgebiet Kinder gemeldet, die sich direkt an Straßen stellten, um von vorbeifahrenden Autos nassgespritzt zu werden. Passiert ist dabei nichts, wie ein Polizeisprecher der MZ sagte. Über weitere Einsätze war zunächst nichts bekannt.