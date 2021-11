Havag: Weniger Fahrgäste durch 3G, Fahrer sind krank

Die Havag steht in der Corona-Krise vor neuen Schwierigkeiten.

Halle/MZ - Von diesem Mittwoch an wird die Straßenbahn-Verstärkerlinie (Göttinger Bogen-Marktplatz-Beesen) vorübergehend eingestellt. Das teilt die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) mit. Zur Begründung verweist das Nahverkehrsunternehmen auf einen Fahrgastrückgang, bedingt durch die Verpflichtung zum mobilen Arbeiten im Zusammenhang mit Corona und durch die 3G-Pflicht im Öffentlichen Personennahverkehr. Zudem sei wegen eines erhöhten Krankenstandes beim Fahrpersonal mit weiteren Angebotsveränderungen und Fahrplananpassungen zu rechnen, heißt es.

Fest stehen indes schon weitere Neuerungen zum 1. Dezember. So soll sich im Fahrplan niederschlagen, dass ab 12. Dezember, dem Tag des Fahrplanwechsels bei der Deutschen Bahn, die S-Bahn wieder nach Neustadt und weiter nach Nietleben fährt. Als Beispiel nennt die Havag Veränderungen im Fahrplan der Nachtbuslinien 91 und 97, um den Umstieg zur S-Bahn montags bis freitags zwischen 2 und 3 Uhr zu verbessern. Außerdem gibt es eine Zusatzfahrt der Buslinie 97 um 2.53 Uhr ab Trotha in Richtung Am Steintor. Von dort geht es mit diesem Bus weiter als Linie 91 zum Göttinger Bogen.

Teils neue Fahrzeiten sollen für die Straßenbahnlinien 1, 3, 7, 8 und 95 sowie die Buslinien 23, 24, 25, 44 gelten, wie es weiter heißt. Auf Kundenwünsche reagiere die Havag mit einer Zusatzfahrt der Buslinie 23 zwischen Wörmlitz und Bremer Straße um 7.10 Uhr. In der Gegenrichtung fährt zwischen Lübecker Platz und Wörmlitz ein zusätzlicher Bus um 7.19 Uhr.

Weitere Informationen unter anderem im Internet unter www.havag.com, Stichwort Verkehrsmeldungen, und telefonisch unter

0345/5 81 56 66