Nahverkehr in Halle (Saale)

Halle (Saale)/MZ - Die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) hat im Rahmen eines Modellprojekts der Straßenbahnlinie 7 einen 10-Minuten-Takt verpasst. Die Buslinie 27 fährt zudem künftig aller 20 statt wie bisher 30 Minuten. Beides ist zunächst bis Ende 2024 befristet.

Bei der Havag erhofft man sich dadurch kürzere Warte- und Umstiegszeiten zwischen Kröllwitz und Büschdorf. Besonders am Franckeplatz und am Hauptbahnhof sollen die Wartezeiten für Fahrgäste jetzt deutlich reduziert werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die Buslinie 27 soll zudem die östlichen Stadtteile Diemitz, Dautzsch und Reidburg besser an die Stadt anbinden und so vor allem Pendlern ein besseres Angebot schaffen.

Hintergrund des Modellprojekts ist das vom Bundesverkehrsministerium geförderte Projekte STADTLand+, das für einen attraktivieren Nahverkehr sorgen und somit CO2-Emissionen reduzieren soll. Zu den weiteren Maßnahmen des seit Juli 2022 laufenden Projektes zählt unter anderem auch der Star Park Express, der zwischen Silberhöhe, Halle-Neustadt und dem Gewerbegebiet Star Park die Fahrtzeitenden für Pendler verringern soll.